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30.12.2021  16:20   Виталий Хиневич

В Харькове неизвестные срезали провода коммуникаций

На одной из улиц города была предпринята попытка кражи кабелей.

Попытка кражи кабелей в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Патрульной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что ночью 30 декабря по улице Державинской сработала сигнализация коммуникационных сетей. На место происшествия выехали сотрудники полиции, которые выявили двух мужчин в подвале многоэтажки. Правонарушители при себе имели мотки различных кабелей и инструменты, которые возможно предназначались для обрезки проводов.
 
 
На место происшествия была вызвана следственно оперативная группа, следственные действия продолжаются.  
 
Напомним, с августа 2021 года безработный мужчина на территории разных районов Харькова похищал мусорные урны. Гражданин обхватывал двумя руками мусорный бак, который был вмонтирован в землю и вырывал его с места установки. После совершения кражи злоумышленник распоряжался ими на собственное усмотрение.
 
Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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