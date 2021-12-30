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30.12.2021  16:37   Евгений Клочко

Спасают без выходных: украинцев просят вызывать "скорую" только в экстренных случаях

В дни новогодних и рождественских праздников работники Центра экстренной медпомощи работают в усиленном режиме. Однако в связи с большой загруженностью медбригад вызывать "скорую" стоит только в случае угрозы жизни и здоровью.

Когда нужно вызывать "Скорую помощь" в новогодние праздники. Новости Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную службу здоровья.
 
"И 31 декабря, и 1 января, и в другие праздничные дни врачи экстренной работы работают и готовы оказывать медицинскую помощь пациентам. У "скорой" нет выходных, она спасает пациентов круглосуточно", - говорится в сообщении ведомства.
 
 
Одновременно с этим в службе здоровья уточнили, что проблемы со здоровьем у людей случаются независимо от дат в календаре.
 
"Часто экстренная медицинская помощь в новогоднюю ночь работает в усиленном режиме, привлекая максимальное количество бригад, если центр экстренной помощи имеет такую возможность. Но напоминаем, что в 103 следует звонить тогда, когда существует угроза жизни и здоровью. Потому что пока медики тратят время на нецелевой вызов, где-то без помощи может остаться человек, действительно срочно нуждающийся в ней", - уточнили в ведомстве.
 
Напомним, в Минздраве рассказали украинцам, от чего на утро бывает похмелье и как его избежать в праздничные дни.
 
Источник:   НСЗУ
 Тэги:  скорая, медики, харьков
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