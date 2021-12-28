28.12.2021 11:29 Евгений Клочко

Праздники "на носу": что делать, чтобы не было похмелья

Утром после громкой вечеринки с большим количеством употребленного алкоголя можно чувствовать себя нехорошо: головные боли, сухость во рту, усталость. Это похмелье.

Большинство людей пытаются быстро избавиться от неприятных ощущений. Устоявшейся практикой является применение рассола. Как будто это должно улучшить самочувствие. Но действительно ли рассолом можно "вылечить" похмелье?

Не все так однозначно. Сначала отметим, что употребление алкоголя вредно для здоровья. Алкоголь отрицательно влияет на работу нервной системы, оказывает токсическое влияние на пищеварительную и сердечно-сосудистую системы, повышает риск развития рака. Ежегодно 3 млн человек во всем мире умирают в результате губительного воздействия алкоголя.

Похмелье в основном возникает из-за обезвоживания организма. Алкоголь действует как сильное мочегонное средство. Вот почему так часто хочется в туалет, когда вы употребляете алкогольные напитки. Во время сна процесс выведения алкоголя из организма, а с ним и воды не останавливается. Вместе с обезвоживанием выводятся и полезные минералы – электролиты.

Поэтому утром человек чувствует сильную сухость во рту, головные боли и усталость. Также жажду вызывает повышение уровня сахара в крови из-за употребления алкогольных напитков.

Чтобы избежать обезвоживания организма после употребления алкоголя, следует потреблять большое количество питьевой воды. Это поможет снизить интоксикацию организма.

Существует расхожее мнение, что рассол может помочь восстановить потерянные из-за алкоголя электролиты, как калий и натрий. Однако научное исследование показало, что применение рассола существенно не изменяет уровень электролитов.

Следует предупредить, что чрезмерное и частое потребление рассола вредит здоровью. В частности, в растворе из-под солений содержится много соли. Потребление его в большом количестве приводит к отекам, вздутию живота, изжоге. Из-за высокой концентрации натрия в рассоле лучше отказаться от его употребления людям с высоким артериальным давлением.

От употребления рассола лучше отказаться людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в том числе страдающим язвой желудка, эрозией двенадцатиперстной кишки и т.д.

Единственный способ действительно предупредить похмелье – вообще не употреблять алкогольные напитки или хотя бы уменьшить их количество. Если же случилась такая неприятность, то пейте больше чистой воды, хорошо проспитесь и сбалансированно питайтесь!