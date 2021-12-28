    
Главная Новости Харькова Власть "Такой Стоунхендж нам не нужен": Терехов распорядится демонтировать арт-объект на Библика в Харькове
28.12.2021  11:32   Евгений Клочко

"Такой Стоунхендж нам не нужен": Терехов распорядится демонтировать арт-объект на Библика в Харькове

Сооружение под названием «Скифское наследие» было подано на конкурс «Бюджета участия» в 2019 году и после голосования харьковчан в интернете выбрано одним из финалистов.


РЕДПОСТ
Игорь Терехов также уточнил, что человек, который подписал документы о его установке (Роман Нехорошков - ред), освобожден от занимаемой должности.
 
«Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью платить по счетам. Я и моя команда проекта не видели. Такой Стоунхендж нам не нужен», - сообщил городской голова.
 
Он также подчеркнул, что место обустроят, когда поймут, что там можно сделать, чтобы это действительно выглядело красиво и нравилось людям. 
 
Ранее директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко заявлял, что инсталляция, сооруженная на улице Библика в Харькове, в существующем виде не будет профинансирована за счет городского бюджета.
 
Источник:   ХГС
 Тэги:  игорь терехов, стоунхендж, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.12 Общество Высотка на Динамовской может стать стеклянной 22.12 Власть Игорь Терехов вручил на сессии Почетные грамоты горсовета 22.12 Власть Игорь Терехов рассказал, что появится на месте модульного городка для переселенцев
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 