28.12.2021 11:32 Евгений Клочко

"Такой Стоунхендж нам не нужен": Терехов распорядится демонтировать арт-объект на Библика в Харькове

Сооружение под названием «Скифское наследие» было подано на конкурс «Бюджета участия» в 2019 году и после голосования харьковчан в интернете выбрано одним из финалистов.



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Игорь Терехов также уточнил, что человек, который подписал документы о его установке (Роман Нехорошков - ред), освобожден от занимаемой должности.

«Деньги, выделенные на проект, не освоены. Я запретил полностью платить по счетам. Я и моя команда проекта не видели. Такой Стоунхендж нам не нужен», - сообщил городской голова.

Он также подчеркнул, что место обустроят, когда поймут, что там можно сделать, чтобы это действительно выглядело красиво и нравилось людям.

Ранее директор Департамента горсовета по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко заявлял, что инсталляция, сооруженная на улице Библика в Харькове, в существующем виде не будет профинансирована за счет городского бюджета.