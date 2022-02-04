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04.02.2022  21:41   Дмитрий Колоней

Лучшее средство от похмелья - ответ британских ученых

Лондонские ученые провели исследование эффективности лекарств и народных средств.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ученые лондонского Королевского колледжа, возглавляемые психиатром Эммертом Робертсом, провели исследование действия 23 веществ на испытуемых. Самыми эффективными оказались  семь препаратов.
 
 
Но лидерами среди них оказались:
  • экстракт гвоздики,
  • толфенамовая кислота и
  • пиритинол
Как видим, только первый не является лекарством.
 
Исследователи, правда, недовольны своей работой из-за малой выборки пациентов и нарушений в ходе испытаний. В частности, в восьми исследованиях участвовали только мужчины, и ни в одном из них не участвовали люди старше 65 лет.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что двум знакам Зодиака астрологи рекомендуют не пить в выходные дни и названа причина.
 
Тэги:  похмелье, выпивка, харьков, алкоголь, опьянение
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