04.02.2022 21:41 Дмитрий Колоней

Лучшее средство от похмелья - ответ британских ученых

Лондонские ученые провели исследование эффективности лекарств и народных средств.

Как сообщает РЕДПОСТ , ученые лондонского Королевского колледжа, возглавляемые психиатром Эммертом Робертсом, провели исследование действия 23 веществ на испытуемых. Самыми эффективными оказались семь препаратов.

Но лидерами среди них оказались:

экстракт гвоздики,

толфенамовая кислота и

пиритинол

Как видим, только первый не является лекарством.

Исследователи, правда, недовольны своей работой из-за малой выборки пациентов и нарушений в ходе испытаний. В частности, в восьми исследованиях участвовали только мужчины, и ни в одном из них не участвовали люди старше 65 лет.