05.02.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 5 и 6 февраля

В субботу нас ожидает морозный день, а в воскресенье ветер и снегопады принесут тепло.





Ночь с суботы на воскресенье станет переломной в плане погоды. Атмосферные фронты с южного циклона с юго-запада Европы принесут снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедицу и сильный ветер, сообщает РЕДПОСТ.



В субботу, 5 февраля, солнце будет редко показываться из-за облаков. Утро и день пройдут без осадков. Вечером возможен снег. Без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -9°...-11°С, днем -3°...-5°С (температура комфорта -9°С).



В воскресенье, 6 февраля, на протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Ночью умеренный снег, днем местами небольшой снег, мокрый снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -5°...-10°С, днем -2°...+3°С (температура комфорта -4°С).



Вероятность магнитных бурь: 30%. В ночь с субботы на воскресенье атмосфера будет возбуждена. Вспышки на Солнце окажутся кратковременными. Можно не опасаться сильного упадка сил и нарушений сна, а также обострения хронических заболеваний.