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02.02.2022  11:45   Виталий Хиневич

Двум знакам Зодиака астрологи рекомендуют не пить в выходные дни: названа причина

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых не следует пить в ближайшие выходные.

Астрология
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 
Тельцам, следует сократить свою активность до минимума. Возможна работа, которую предложат выполнять на общественных началах.  2-4 февраля следует поинтересоваться дополнительной оплатой за выполненную работу. 
 
5-6 февраля следует провести спокойно, что бы чрезмерно не растратить своих сил. 
 
 
Ракам стоит подумать о расширении своей клиентской базы. 2-4 февраля удачное время для креативных идей. 5-6 февраля лучше провести время за домашней работой. Например, провести мелкий ремонт или генеральную уборку. Это позволит избежать накопления домашних проблем в дальнейшем.
 
Напомним, февраль принесет романтику в жизни представителей некоторых знаков Зодиака. Они могут встретить человека, с которым начнут яркий роман.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  астрология, харьков
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