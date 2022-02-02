02.02.2022 11:45 Виталий Хиневич
Двум знакам Зодиака астрологи рекомендуют не пить в выходные дни: названа причина
Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых не следует пить в ближайшие выходные.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на "Апостроф".
Тельцам, следует сократить свою активность до минимума. Возможна работа, которую предложат выполнять на общественных началах. 2-4 февраля следует поинтересоваться дополнительной оплатой за выполненную работу.
5-6 февраля следует провести спокойно, что бы чрезмерно не растратить своих сил.
Ракам стоит подумать о расширении своей клиентской базы. 2-4 февраля удачное время для креативных идей. 5-6 февраля лучше провести время за домашней работой. Например, провести мелкий ремонт или генеральную уборку. Это позволит избежать накопления домашних проблем в дальнейшем.
Напомним, февраль принесет романтику
в жизни представителей некоторых знаков Зодиака. Они могут встретить человека, с которым начнут яркий роман.
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