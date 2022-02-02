02.02.2022 11:45 Виталий Хиневич

Двум знакам Зодиака астрологи рекомендуют не пить в выходные дни: названа причина

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых не следует пить в ближайшие выходные.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Тельцам, следует сократить свою активность до минимума. Возможна работа, которую предложат выполнять на общественных началах. 2-4 февраля следует поинтересоваться дополнительной оплатой за выполненную работу.

5-6 февраля следует провести спокойно, что бы чрезмерно не растратить своих сил.

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Ракам стоит подумать о расширении своей клиентской базы. 2-4 февраля удачное время для креативных идей. 5-6 февраля лучше провести время за домашней работой. Например, провести мелкий ремонт или генеральную уборку. Это позволит избежать накопления домашних проблем в дальнейшем.

Напомним, февраль принесет романтику в жизни представителей некоторых знаков Зодиака. Они могут встретить человека, с которым начнут яркий роман.