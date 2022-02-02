02.02.2022 11:31 Евгений Клочко

Еще несколько районов Харькова остались без горячей воды 2 февраля

Бригады КП «Харьковские тепловые сети» сегодня, 2 февраля, проводят ремонтные работы на трубопроводах в различных районах города.

Как сообщили РЕДПОСТ в КП «Харьковские тепловые сети», в Основянском районе выполняется замена 100 метров транзитного трубопровода по пр. Гагарина, 90. Работы продлятся с 9:00 до 16:00. Горячей воды временно не будет по адресам: пр. Гагарина, 82, 84, 84/86, 86, 90, 92, 94, 94-а.

В Индустриальном районе проводится замена задвижек на центральном тепловом пункте. Работы продлятся с 9:00 до 16:00. Горячей воды временно нет по:

ул. Библика 1-а, 1-г, 2-а, 2-д, 4-а, 1-д,

пер. Мира, 6, 6-а,

ул. Свистуна, 2.

В Холодногорском районе ведется замена транзитного трубопровода. Работы продлятся с 9:00 2 февраля до 18:00 3 февраля. Временно горячей воды не будет по таким адресам:

ул. Золочевская, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 8, 8-а,

пер. Золочевский 1-й, 1, 3, ул. Инициативная, 10/24, 4,

ул. Огаревская, 16,

ул. Старопрудная, 4, 6, 8, 10, 12, 14,

ул. Игоря Муратова, 26, 28, 30.

Кроме того, проводится устранение дефекта по ул. Ильинской, 59, под. 2. Подача горячей воды будет возобновлена ​​в 18:00 2 февраля. Также горячей воды временно не будет по:

ул. Баррикадной, 26,

ул. Ильинской, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 72,

ул. Подлесной, 9,

ул. Полтавский Шлях, 144,

ул. Волонтерской, 1, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61-65,

пер. Усенко, 2.

Ранее сообщалось, что подача отопления в части домов Слобожанского и Немышлянского районов Харькова и горячего водоснабжения в части домов Холодногорского района будет временно прекращена в среду, 2 февраля.