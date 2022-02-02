В Харькове отключили отопление в двух районах 2 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Слобожанского и Немышлянского районов Харькова и горячего водоснабжения в части домов Холодногорского района будет временно прекращена в среду, 2 февраля.
Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.
Так, проведут ремонтные работы по снятию заглушек на трубопроводе диаметром 400 мм по проспекту Льва Ландау, 2. В связи с этим 2 февраля до 20:00 в Слободском районе будет отключено отопление по адресам:
Из-за ремонтных работ по устранению дефекта на трубопроводе по проспекту Стадионному, 12 2 февраля до 18:00 в Немышлянском районе будет отключено отопление по адресам:
Горячее водоснабжение будет отсутствовать в части домов Холодногорского района.
2 февраля до 18.00 из-за необходимости устранения дефекта трубопровода по ул. Ильинской, 59 прекращено водоснабжение по адресам:
Также ремонтные работы до 18:00 3 февраля приостановят подачу горячей поды по адресам:
Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».
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