02.02.2022 09:28 Рита Парфенова

В Харькове отключили отопление в двух районах 2 февраля: адреса

Подача отопления в части домов Слобожанского и Немышлянского районов Харькова и горячего водоснабжения в части домов Холодногорского района будет временно прекращена в среду, 2 февраля.

Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Харьковские тепловые сети", передает РЕДПОСТ.

Так, проведут ремонтные работы по снятию заглушек на трубопроводе диаметром 400 мм по проспекту Льва Ландау, 2. В связи с этим 2 февраля до 20:00 в Слободском районе будет отключено отопление по адресам:

пр. Льва Ландау, 21, 23, 27, 3, 5, 7;

пр. Гагарина, 191, 191А, 193, 193А, 195, 195А, 197, 199, 199А, 201, 201В;

ул. Ньютона, 102, 100, 100А, 98

Из-за ремонтных работ по устранению дефекта на трубопроводе по проспекту Стадионному, 12 2 февраля до 18:00 в Немышлянском районе будет отключено отопление по адресам:

въезд Стадионный, 12, 12/1, 14, 17, 19, 21, 23

Горячее водоснабжение будет отсутствовать в части домов Холодногорского района.

2 февраля до 18.00 из-за необходимости устранения дефекта трубопровода по ул. Ильинской, 59 прекращено водоснабжение по адресам:

ул. Баррикадная, 26;

ул. Ильинская, 57, 59, 61, 63, 65, 68, 72;

ул. Подлесная, 9;

ул. Полтавский шлях, 144;

ул. Волонтерская, 1, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65;

пер. Владимира Усенко, 2

Также ремонтные работы до 18:00 3 февраля приостановят подачу горячей поды по адресам:

ул. Золочевская, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 8, 8А;

пер. Золочевский 1-й, 1, 3;

ул. Инициативная, 10/24, 4;

ул. Огаревская, 16;

ул. Старопрудная, 10, 12, 14, 4, 6, 8;

ул. Игоря Муратова, 26, 28, 30

Напомним, по вопросам, связанным с отоплением и горячим водоснабжением, жители города Харькова могут звонить на телефон круглосуточного многоканального колл-центра: 341-41-40, а также в районные филиалы КП «Харьковские тепловые сети». Кроме того, харьковчане могут подать заявки в городскую информационно-диспетчерскую службу «15-62».