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02.02.2022  08:57   Рита Парфенова

Под Харьковом в сарае погиб мужчина (фото)

Несчастный случай на пожаре произошел в городе Люботин Харьковского района.

Пожар Харьков: в Люботине мужчина погиб в горящем сарае

Тело мужчины обнаружили спасатели, прибывшие тушить хозяйственное сооружение, передает РЕДПОСТ. Сам пожар произошел 1 февраля около пяти часов вечера на улице Мерефянской, 22 в г. Люботине.

Горела хозяйственная постройка на площади 20 кв.м. Пожарные 48-й ГПСЧ, прибывшие на тушение, нашли в очаге пожара обнаружено тело владельца дома, мужчины примерно 40-летнего возраста.

Пожар Харьков: в Люботине мужчина погиб в горящем сарае

Полчаса у спасателей ушло на то, чтобы локализовать пожар, окончательно огонь был ликвидирован около восьми часов вечера. Вероятной причина пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Пожар Харьков: в Люботине мужчина погиб в горящем сарае

Напомним, 1 февраля около 12:07 спасателям поступило сообщение о смерти 68-летнего мужчины в результате пожара. Возгорание возникло в комнате жилого дома на территории частного земельного участка в пгт Кегичевка Красноградского района. К моменту обнаружения тела, пожар локализовался самостоятельно. Пожарных на место происшествия не вызывали.
Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
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