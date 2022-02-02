02.02.2022 08:57 Рита Парфенова

Под Харьковом в сарае погиб мужчина (фото)

Несчастный случай на пожаре произошел в городе Люботин Харьковского района.

Тело мужчины обнаружили спасатели, прибывшие тушить хозяйственное сооружение, передает РЕДПОСТ. Сам пожар произошел 1 февраля около пяти часов вечера на улице Мерефянской, 22 в г. Люботине.



Горела хозяйственная постройка на площади 20 кв.м. Пожарные 48-й ГПСЧ, прибывшие на тушение, нашли в очаге пожара обнаружено тело владельца дома, мужчины примерно 40-летнего возраста.





Полчаса у спасателей ушло на то, чтобы локализовать пожар, окончательно огонь был ликвидирован около восьми часов вечера. Вероятной причина пожара стало неосторожное обращение с огнем.

Напомним, 1 февраля около 12:07 спасателям поступило сообщение о смерти 68-летнего мужчины в результате пожара. Возгорание возникло в комнате жилого дома на территории частного земельного участка в пгт Кегичевка Красноградского района. К моменту обнаружения тела, пожар локализовался самостоятельно. Пожарных на место происшествия не вызывали.