Под Харьковом в сарае погиб мужчина (фото)

Несчастный случай на пожаре произошел в городе Люботин Харьковского района.
Тело мужчины обнаружили спасатели, прибывшие тушить хозяйственное сооружение, передает РЕДПОСТ. Сам пожар произошел 1 февраля около пяти часов вечера на улице Мерефянской, 22 в г. Люботине.
Горела хозяйственная постройка на площади 20 кв.м. Пожарные 48-й ГПСЧ, прибывшие на тушение, нашли в очаге пожара обнаружено тело владельца дома, мужчины примерно 40-летнего возраста.
Полчаса у спасателей ушло на то, чтобы локализовать пожар, окончательно огонь был ликвидирован около восьми часов вечера. Вероятной причина пожара стало неосторожное обращение с огнем.
Комментариев: 0
Можно собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости. День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу позитива.
Утром ожидается снег, который после полудня должен ослабнуть, а ближе к вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом.
Ежегодно 2 февраля американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
влажность:
давление:
ветер: