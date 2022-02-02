02.02.2022 11:24 Рита Парфенова

В Харькове на дороги вышли больше сотни снегоуборочных машин

Утром 2 февраля снег с харьковских дорог и магистралей убирают 135 спецмашин.



city.kharkov.ua

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.



Специальная техника для борьбы с непогодой, кроме уборки снега, очищают дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег с улиц города и выполняют другие работы. Дороги и тротуары также посыпаются антигололедными смесями. Всего за прошедшие сутки на дороги было высыпано 78 куб. м песчано-солевой смеси и 3 т соли.



Чистоту на придомовых территориях наводят сотрудники ЖКХ. По состоянию на 9:00 уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1889 дворовых рабочих, в работе используется 138 единиц автотракторной техники и средств малой механизации.



Напомним, в Харькове следят за качеством уборки от льда и снега прилегающей к магазинам или МАФам территории. Ближайшие 20 метров - согласно правилам благоустройства Харькова - зона ответственности именно субъектов хозяйствования.