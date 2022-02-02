В Харькове на дороги вышли больше сотни снегоуборочных машин

Утром 2 февраля снег с харьковских дорог и магистралей убирают 135 спецмашин.
Об этом сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.
Специальная техника для борьбы с непогодой, кроме уборки снега, очищают дождеприемные колодцы, коллекторы, вывозят снег с улиц города и выполняют другие работы. Дороги и тротуары также посыпаются антигололедными смесями. Всего за прошедшие сутки на дороги было высыпано 78 куб. м песчано-солевой смеси и 3 т соли.
Чистоту на придомовых территориях наводят сотрудники ЖКХ. По состоянию на 9:00 уборкой снега на придомовых территориях занимаются 1889 дворовых рабочих, в работе используется 138 единиц автотракторной техники и средств малой механизации.
Напомним, в Харькове следят за качеством уборки от льда и снега прилегающей к магазинам или МАФам территории. Ближайшие 20 метров - согласно правилам благоустройства Харькова - зона ответственности именно субъектов хозяйствования.
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Можно собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости. День обещает быть наполнен впечатлениями, общением и способен принести массу позитива.
Утром ожидается снег, который после полудня должен ослабнуть, а ближе к вечеру ему на смену придет мелкий дождь со снегом.
Ежегодно 2 февраля американцы и канадцы наблюдают за поведением сурка, чтобы узнать дату прихода весны.
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