В Харькове готовы штрафовать безответственных предпринимателей (видео)

25.01.2022 15:40 Екатерина Стрельцова

В Харькове проверяют бизнес. В первую очередь следят за качеством уборки от льда и снега прилегающей к магазинам или МАФам территории. Ближайшие 20 метров - согласно правилам благоустройства Харькова - зона ответственности именно субъектов хозяйствования.

В рамках рейда инспекторов профильных департаментов горсовета и представителей администрации Индустриального района сегодня проверили магазины по проспекту Александровскому.

По результатам рейда выяснилось, что владельцы разделились на два лагеря: есть те, кто качественно убирают на протяжении дня - посыпают солью или песком, сбивают лёд и делают проход к магазинам безопасным. Кто-то сам, кто-то заключает договора с коммунальными и частными службами.

Но, есть и те, кто даже не знает своих обязанностей и правил благоустройства Харькова. В таком случае инспекторы оставляют представителям магазинов предписание с требованием убрать. Срок - три дня. На первый раз - это предупреждение. И каждый раз владельцы обязаны прислать фотоподтверждение о сделанной работе. Но при этом инспекторы регулярно приходят с повторной проверкой, говорит Наталья Миргород, начальник отдела контроля за благоустройством города.

"Каждый день Департамент контроля с другими исполнительными органами совершают проверки в разных районах Харькова. С большинством субъектов хозяйствования разговор налаживается - они нас слышат и выполняют требования, но с некоторыми диалог не возможен - это из-за того, на объекте торговли зачастую присутствует обслуживающий персонал, менеджеры, продавцы, а они не являются ответственными лицами", - отмечает Наталья Миргород.

Тех, кто не выполняет требования горсовета и игнорирует предписание - ждет административная ответственность. В случае выявления правонарушений во время повторной проверки, согласно закону, придется заплатить штраф.

" В таком случае мы составляем протокол про административное правонарушение. Согласно статье 152 кодекса Украины об административных правонарушениях это для физических лиц до 1360 гривен, к юридическим лицам - это 1700 гривен.", - говорит начальник отдела контроля за благоустройством города.