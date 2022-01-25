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25.01.2022  15:29   Дмитрий Колоней

Горы ядовитых отходов: в Харькове сообщили о подозрении чиновнику в загрязнении земель (фото)

В Харькове должностное лицо может заплатить крупный штраф.

Криминал Харьков: 6,3 миллионов убытков государству нанес чиновник, загрязнивший земли
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Прокуратуру,  по информации руководителя Слободской окружной прокуратуры Игоря Белодеда, установлено, что главный агроном сдал отходы без соответствующих разрешений на земельные участки коммунальной собственности, которые не приспособлены и необустроены для этого.
 
 
В итоге земельные участки по улице Драгомировской в Харькове на площади в 5000 кв.м. были сильно загрязнены.
Вследствие нарушения главным агрономом требований ЗУ «Об отходах», ЗУ «Об охране земель», Земельного кодекса Украины создана опасность для окружающей среды, а также нанесен ущерб государству в размере более 6,3 млн грн.
 
 
 
В случае, если вина агронома будет доказана, ему грозит штраф от одного до четырех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что коксовый завод «Новомет» выплатил 3,5 миллиона штрафа.
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  экология, загрязнение земель, харьков, штраф
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