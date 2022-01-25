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25.01.2022  15:10   Виталий Хиневич

Весной в Украине все дома перейдут на баланс ОСМД

Парламентарии поддержали законопроект № 6103, который регламентирует закон "О жилищно-коммунальных услугах".

ОСМД
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание " Обозреватель".
 
Сообщается, что 261 нардеп 25 января поддержал законопроект № 6103, который вносит определенные изменения в закон "О жилищно-коммунальных услугах".
 
Таким образом, не позднее 1 марта текущего года органы местной власти должны объявить и провести конкурс по назначению управляющих во всех многоквартирных домах страны.
Нововведения коснутся тех домов, которые на сегодняшний день находятся на балансе коммунальных предприятий и органов местного самоуправления.
 
Начиная с 2015 года согласно новой редакции закона  "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", все жители многоэтажных квартирных домов имели право создавать ОСМД. Однако, закон не имел точных сроков, когда жильцы дома должны создать объединение жильцов многоквартирного дома.
 
Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект, на основании которого украинцам с рождения будут дарить книги.
 
Источник:   Обозреватель
 Тэги:  осмд, жкх, харьков
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