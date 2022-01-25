25.01.2022 15:10 Виталий Хиневич
Весной в Украине все дома перейдут на баланс ОСМД
Парламентарии поддержали законопроект № 6103, который регламентирует закон "О жилищно-коммунальных услугах".
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание " Обозреватель".
Сообщается, что 261 нардеп 25 января поддержал законопроект № 6103
, который вносит определенные изменения в закон "О жилищно-коммунальных услугах".
Таким образом, не позднее 1 марта текущего года органы местной власти должны объявить и провести конкурс по назначению управляющих во всех многоквартирных домах страны.
Нововведения коснутся тех домов, которые на сегодняшний день находятся на балансе коммунальных предприятий и органов местного самоуправления.
Начиная с 2015 года согласно новой редакции закона "Об особенностях осуществления права собственности в многоквартирном доме", все жители многоэтажных квартирных домов имели право создавать ОСМД. Однако, закон не имел точных сроков, когда жильцы дома должны создать объединение жильцов многоквартирного дома.
Напомним, Рада приняла в первом чтении законопроект
, на основании которого украинцам с рождения будут дарить книги.
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