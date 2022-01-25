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25.01.2022  14:05   Виталий Хиневич

В Украине новорожденным будут дарить книги

Рада приняла в первом чтении законопроект, на основании которого украинцам с рождения будут дарить книги.

Книги
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Delo.ua.
 
Сообщается, что законопроект предусматривает получение подарочного сертификата на покупку книг при рождении ребенка. Приобретать литературу можно будет только на украинском языке. В документе указана сумма выплат  в размере 0,3 от прожиточного минимума, что на сегодня составляет 744,3 гривен.
 
Сертификат можно будет бесплатно получить при рождении ребенка, а также когда ребенку исполняется 14 лет.
 
Документ также предусматривает, что компании, у которых есть специализированный магазин для реализации книг в арендованном помещении, смогут получить от государства субсидию на аренду. Но эта компенсация не сможет превышать стоимость аренды и не может быть больше, чем 20% суммы дохода, полученного с продажи книг.
 
Напомним, вакцинированные граждане бустерной дозой прививки от коронавируса получат дополнительные выплаты.
 
Источник:   Delo.ua
 Тэги:  литература, сертификат, харьков
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