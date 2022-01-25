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25.01.2022  13:40   Виталий Хиневич

В Харькове задержали мужчину с набором женской косметики

Женщины удерживали злоумышленника до приезда правоохранителей.

Кража
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.
 
Сообщается, что 24 января по улице Пушкинской около 19:30 мужчина взял набор женской косметики на сумму 600 гривен. За товар гражданин оплату не произвел и пытался скрыться с территории магазина.
 
Побегу злоумышленника воспрепятствовали сотрудники магазина, которые удерживали 34-летнего мужчину до приезда полиции.
 
 
По факту происшествия было открыто криминальное производство согласно части 2 статьи 15 и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Если вину гражданина докажут, ему может грозить до 5 лет ограничения свободы.
 
Напомним, с августа 2021 года безработный мужчина на территории разных районов Харькова похищал мусорные урны. Гражданин обхватывал двумя руками мусорный бак, который был вмонтирован в землю и вырывал его с места установки. После совершения кражи злоумышленник распоряжался ими на собственное усмотрение.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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