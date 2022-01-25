25.01.2022 13:40 Виталий Хиневич

В Харькове задержали мужчину с набором женской косметики

Женщины удерживали злоумышленника до приезда правоохранителей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции Харьковской области.

Сообщается, что 24 января по улице Пушкинской около 19:30 мужчина взял набор женской косметики на сумму 600 гривен. За товар гражданин оплату не произвел и пытался скрыться с территории магазина.

Побегу злоумышленника воспрепятствовали сотрудники магазина, которые удерживали 34-летнего мужчину до приезда полиции.

Читайте также: На Харьковщине злоумышленницу замучила совесть и она сдалась полиции

По факту происшествия было открыто криминальное производство согласно части 2 статьи 15 и части 1 статьи 185 Уголовного кодекса Украины. Если вину гражданина докажут, ему может грозить до 5 лет ограничения свободы.

Напомним, с августа 2021 года безработный мужчина на территории разных районов Харькова похищал мусорные урны . Гражданин обхватывал двумя руками мусорный бак, который был вмонтирован в землю и вырывал его с места установки. После совершения кражи злоумышленник распоряжался ими на собственное усмотрение.