    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В лицее под Харьковом эвакуировали учеников: причины (фото)
25.01.2022  13:25   Рита Парфенова

В лицее под Харьковом эвакуировали учеников: причины (фото)

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в лицее поселка Казачья Лопань.

Пожар Харьков: в лицее Казачьей Лопани горела раздевалка

Утром 25 января возник пожар в раздевалке Казачелопанского лицея, передает РЕДПОСТ. Администрация вызвала спасателей ГСЧС и до их прибытия эвакуировала на улицу 200 учащихся и педагогов.

Тушить пожар в учебном заведении на Школьной площади поселка Казачья Лопань выезжали огнеборцы 63-го Государственного пожарно-спасательного поста на автоцистерне.

К моменту его прибытия в раздевалки горели вещи на площади около 1 кв.м. Пожарные оперативно справились с огнем – с момента вызова до полной ликвидации возгорания прошло 15 минут.

Сейчас устанавливается причина, которая вызвала пожар.

Пожар Харьков: в лицее Казачьей Лопани горела раздевалка

Напомним, парня и девушку, которые не могли самостоятельно передвигаться, пожарные Изюма эвакуировали из горящего дома.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.01 Криминал и происшествия На Харьковщине пожар уничтожил хозяйственное здание 24.01 Криминал и происшествия Мужчина получил ожоги, спасая дом от пожара в Харьковской области 24.01 Криминал и происшествия Подростков с инвалидностью спасли на пожаре под Харьковом (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 