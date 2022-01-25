25.01.2022 13:25 Рита Парфенова

В лицее под Харьковом эвакуировали учеников: причины (фото)

Пожарные оперативно ликвидировали возгорание в лицее поселка Казачья Лопань.

Утром 25 января возник пожар в раздевалке Казачелопанского лицея, передает РЕДПОСТ. Администрация вызвала спасателей ГСЧС и до их прибытия эвакуировала на улицу 200 учащихся и педагогов.



Тушить пожар в учебном заведении на Школьной площади поселка Казачья Лопань выезжали огнеборцы 63-го Государственного пожарно-спасательного поста на автоцистерне.



К моменту его прибытия в раздевалки горели вещи на площади около 1 кв.м. Пожарные оперативно справились с огнем – с момента вызова до полной ликвидации возгорания прошло 15 минут.



Сейчас устанавливается причина, которая вызвала пожар.

Напомним, парня и девушку, которые не могли самостоятельно передвигаться, пожарные Изюма эвакуировали из горящего дома.