Подростков с инвалидностью спасли на пожаре под Харьковом (фото)

Парня и девушку, которые не могли самостоятельно передвигаться, пожарные эвакуировали из горящего дома под Харьковом.
С пожара началась неделя для жителей Цветочного въезда в Изюме, передает РЕДПОСТ.
Около половины пятого утра произошел пожар на деревянной веранде в частном домовладении в начале улицы. Когда отделение Службы спасения 28-ДПРЧ приехало на вызов, площадь пожара составляла около 2 квадратных метров. Помещение было сильно задымлено и спасателям пришлось работать в аппаратах для защиты органов дыхания.
Во время тушения пожара спасатели вынесли на свежий воздух двух подростков с инвалидностью – 19-летнего парня и 13-летнюю девочку, которые не могли самостоятельно передвигаться.
Спасатели в считанные минуты локализовали очаг возгорания, окончательно пожар был ликвидирован к четверти шестого утра.
Причина возникновения пожара и ущерб устанавливается.
Напомним, в половине девятого вечера 23 января в одной из квартир многоэтажного жилого дома по улице Валентиновской, 35/81 произошел пожар. Горели домашние вещи в комнате квартиры на 3-м этаже девятиэтажки. 49-летний владелец квартиры спасен во время тушения пожара и госпитализирован в городскую больницу, с предварительным диагнозом отравления угарным газом.
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