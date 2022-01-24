24.01.2022 11:00 Виталий Хиневич

На Харьковщине женщина получила обморожение пальцев

В селе Ольховка Харьковской области пожилая женщина получила обморожение пальцев.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Полицейских офицеров громад Харьковской области.

Сообщается, что 23 января к правоохранителям обратились жители села Ольховка. Граждане сообщили, что пожилая женщина длительное время не выходит из дома.

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Сотрудники полиции смогли попасть внутрь. В результате оказалась, что пенсионерка получила обморожение пальцев ног и не могла самостоятельно передвигаться. На место происшествия прибыла бригада медиков, которая доставила гражданку в медицинское учреждение.

Напомним, ранее харьковские медики километр транспортировали на тачке мужчину с переломом ноги.