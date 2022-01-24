24.01.2022 10:49 Александра Жук

В Харькове неизвестный парализовал работу эскалатора в метро (видео)

На станции метро "площадь Конституции" частично была парализована работа эскалатора.

Все это произошло в момент, когда пассажиры поднимались с платформы в вестибюль станции, сообщает корреспондент РЕДПОСТ . На видео, люди сначала стали самостоятельно подниматься, а потом эскалатор заработал. Спикер КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер сообщил нашему корреспонденту, что остановка эскалатора произошла в 8:38. Кто-то из пассажиров нажал на кнопку на балюстраде. "Остановка эскалатора была не более 30 секунд. Сразу же запустили в работу. Жалоб и обращений от других пассажиров не было", - сообщил Алексей Битнер. Ранее сообщалось, что 11 января в результате порыва на внешних сетях водоснабжения в целях безопасности для пассажиров было временно приостановлено движение поездов на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.

Позже специалисты выяснили, что на 120 кв. м штукатурной поверхности есть всего 20 кв. м связной сетки. Само покрытие эксплуатируется с момента открытия станции «Площадь Конституции», то есть с 1975 года.