    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В Харькове неизвестный парализовал работу эскалатора в метро (видео)
24.01.2022  10:49   Александра Жук

В Харькове неизвестный парализовал работу эскалатора в метро (видео)

На станции метро "площадь Конституции" частично была парализована работа эскалатора.

 
Все это произошло в момент, когда пассажиры поднимались с платформы в вестибюль станции, сообщает корреспондент РЕДПОСТ. На видео, люди сначала стали самостоятельно подниматься, а потом эскалатор заработал.
 
Спикер КП "Харьковский метрополитен" Алексей Битнер сообщил нашему корреспонденту, что остановка эскалатора произошла в 8:38. Кто-то из пассажиров нажал на кнопку на балюстраде.
 
"Остановка эскалатора была не более 30 секунд. Сразу же запустили в работу. Жалоб и обращений от других пассажиров не было", - сообщил Алексей Битнер.
 
Ранее сообщалось, что 11 января  в результате порыва на внешних сетях водоснабжения в целях безопасности для пассажиров было временно приостановлено движение поездов на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.

Позже специалисты выяснили, что на 120 кв. м штукатурной поверхности есть всего 20 кв. м связной сетки. Само покрытие эксплуатируется с момента открытия станции «Площадь Конституции», то есть с 1975 года.

Тэги:  метро, эскалатор, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.01 Криминал и происшествия Обвал потолка в метро Харькова: специалисты установили причину 17.01 Дороги и транспорт В метрополитене Харькова предупредили о возможных проблемах с оплатой проезда смартфонами 12.01 Криминал и происшествия В Харьковской подземке обвалился потолок вестибюля (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 