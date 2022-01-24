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24.01.2022  10:46   Рита Парфенова

Коронавирус: самый распространенный симптом «Омикрона» назвали медики

У большинства заболевших штамм коронавируса "Омикрон" вызывает насморк.

У большинства заболевших штамм коронавируса "Омикрон" вызывает насморк.

Такова статистика среди заболевших жителей Бангладеш, сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, передает РЕДПОСТ. Также среди распространныных симптомов вируса -  головные боли, вялость, усталость и чихание.

Статистика симптомов такова:

  • у 73% заболевших был насморк,
  • 68% пациентов жаловались на головные боли,
  • 64% заболевших сообщили о чувстве усталости,
  • 60% заразившихся данным штаммом жаловались на чихание или боли в горле,
  • у 44% наблюдался кашель.

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«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа. Обязательно необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем предприниматьь какое-либо лечение», - предупредил Ислам.

Напомним, штамм Омикрон чаще поражает женщин. Об этом указывает тенденция со всего мира, включая Южную Африку.
Источник:   Вdnews24
 Тэги:  коронавирус, омикрон, симптом, харьков
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