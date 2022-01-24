Коронавирус: самый распространенный симптом «Омикрона» назвали медики

У большинства заболевших штамм коронавируса "Омикрон" вызывает насморк.
Такова статистика среди заболевших жителей Бангладеш, сообщил официальный представитель Главного управления здравоохранения страны профессор Назмул Ислам, передает РЕДПОСТ. Также среди распространныных симптомов вируса - головные боли, вялость, усталость и чихание.
Статистика симптомов такова:
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«Мы должны обратить внимание на эти симптомы, поскольку они похожи на симптомы сезонного гриппа. Обязательно необходимо проконсультироваться с врачом, прежде чем предприниматьь какое-либо лечение», - предупредил Ислам.
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