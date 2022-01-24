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24.01.2022  10:40   Виталий Хиневич

Украинцев ожидает сильная магнитная буря

Опасное явление, может отразиться на здоровье людей.

Магнитная буря
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".
 
Сообщается, что 4 февраля прогнозируется сильная магнитная буря мощностью 5 баллов. Следующий период вспышек на Солнце следует ожидать примерно 10-12 февраля. 
 
Тяжелее всех переносят магнитные бури пожилые люди, беременные и метеозависимые. В эти дни могут дать о себе знать хронические заболевания, головные боли, утомляемость, тошнота, боли в области сердца и бессонница.  
 
 
В неблагоприятные дни следует соблюдать правильное питание, соблюдать режим сна и отказаться от употребления кофе и алкоголя. Необходимо больше времени проводить на свежем воздухе, принимать контрастный душ перед сном и отвлекаться на позитивные мысли и действия.
 
Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака воплощают мечты в реальность и считаются счастливчиками судьбы.
 
Источник:   Апостроф
 Тэги:  магнитная буря, здоровье, харьков
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