24.01.2022 10:40 Виталий Хиневич

Украинцев ожидает сильная магнитная буря

Опасное явление, может отразиться на здоровье людей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на "Апостроф".

Сообщается, что 4 февраля прогнозируется сильная магнитная буря мощностью 5 баллов. Следующий период вспышек на Солнце следует ожидать примерно 10-12 февраля.

Тяжелее всех переносят магнитные бури пожилые люди, беременные и метеозависимые. В эти дни могут дать о себе знать хронические заболевания, головные боли, утомляемость, тошнота, боли в области сердца и бессонница.

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В неблагоприятные дни следует соблюдать правильное питание, соблюдать режим сна и отказаться от употребления кофе и алкоголя. Необходимо больше времени проводить на свежем воздухе, принимать контрастный душ перед сном и отвлекаться на позитивные мысли и действия.

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