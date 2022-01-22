22.01.2022 19:51 Евгений Клочко

Какие 5 знаков Зодиака в 2022 году ждет удача в любви

Пять счастливчиков, которым можно надеяться на благосклонность Фортуны в 2022 году. Ведь удача – понятие не просто эфемерное, от которого зависит ход событий, определяющих судьбу. Со времен далекой древности Фортуну считают богиней, несущей добро и облегчающей жизнь людей.

Каким знакам зодиака в 2022 году повезет в любви

Наступивший год, согласно восточному гороскопу, является годом Голубого Водяного Тигра. Он характеризуется благосклонностью к тем, кого можно назвать честными, целеустремленными и прямодушными людьми. Из этого следует, что в данном случае совсем неважно, под каким созвездием родился человек, потому что стать успешным можно, просто выработав в себе определенные черты характера. Но астрология основана на положении планет, что и определяет тех счастливчиков, которые в тот или иной момент родились под тем или иным созвездием.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Девам звезды обещают встречу с любовью всей своей жизни, а многим и замужество. Этому будет благоприятствовать Юпитер, занимающий в их доме сектор брака на протяжении практически всего 2022 года. Особое внимание – мартовским знакомствам. Важно не пропустить человека достойного – верного партнера, учителя и даже талисмана на удачу. Его близость станет для Девы путевкой к колоссальному успеху, то есть она не только свою половинку встретит, но и станет невероятно популярной.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Такого фееричного года у Рыб не было и вряд ли еще будет. Дом этого знака в кои-то веки посетит Юпитер, несущий богатство и удачу. Можно ожидать не просто замужества, а обретения тех отношений, о которых мечталось с самого детства. И если возникнет роман, то он окажется сказочным, как это бывает только в кино.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Год Тигра для представителей этого знака будет фееричным, как никогда, потому что дом Близнецов посетит планета, несущая богатство и удачу. Для представителей знака судьба подготовила встречу с тем, кто поспособствует их денежному процветанию и осуществлению неких внутренних намерений. Кто мечтал о супруге, не просто как о любовнике, но и как о компаньоне по профессии, тот в 2022 году такого обязательно встретит. Стоит присмотреться к потенциальным партнерам старше себя – такой человек окажется лучшим выбором.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Скорпион, как и Телец, станет в 2022 году мишенью для кармических затмений, а это большой плюс для всего, что связано с любовью и гармоничными отношениями в паре. Энергетика 2022 года повлияет на Скорпионов таким образом, что они станут менее эгоистичными и более чувственными. У кого были отношения в прошлом, смогут к ним вернуться, но только в более счастливой интерпретации. Вступать в брак этому знаку рекомендуется в апреле, мае, октябре или ноябре 2022 года.

Телец (20 апреля — 20 мая)

Как и Стрельцам, Тельцам в 2022 году придется серьезно подумать о фундаментальных решениях относительно происходящего в их жизни. Что касается мужчин-Тельцов, им придется пересмотреть отношения со своей половинкой, и они наверняка возьмут на себя ответственность за создание семьи. Просто это такой знак, о котором можно сказать: «Запрягает долго, да ездит быстро».

Женщины-Тельцы предпочитают брак с тем, с кем имели длительные отношения. Но они, благодаря воздействию Урана в доме Тельца, могут и сиюсекундное решение принять: не откладывать поиск своей половинки, а прямо на второй день знакомства и заявление в ЗАГС подать.