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22.01.2022  20:18   Дмитрий Колоней

В "Дия" появилась полезная функция для ФОПов (видео)

Приложение обогатилось еще одной новинкой.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Дию", в приложении появилась новая функция. На этот раз оно порадует ФОПов.  Теперь предприниматели 1-3 группы могут подать там годовую декларацию. Теперь это можно сделать  всего в несколько кликов, не нанимая бухгалтера или переплачивая за платный сервис. 

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Напомним, ранее мы писали о том, какие новые функции появятся в приложении  Дія".

 

Тэги:  диф, фоп, харьков, украина
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