В "Дия" появилась полезная функция для ФОПов (видео)

Приложение обогатилось еще одной новинкой.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на "Дию", в приложении появилась новая функция. На этот раз оно порадует ФОПов. Теперь предприниматели 1-3 группы могут подать там годовую декларацию. Теперь это можно сделать всего в несколько кликов, не нанимая бухгалтера или переплачивая за платный сервис.
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Напомним, ранее мы писали о том, какие новые функции появятся в приложении Дія".
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Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Сохранится морозная погода, местами с небольшим снегом.
Ежегодно 22 января отмечается День Соборности – в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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