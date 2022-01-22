22.01.2022 18:42 Дмитрий Колоней

Фантомные патрули уже начали борьбу с нарушителями ПДД в Харькове (видео)

Черные Шкоды стражей порядка без опознавательных знаков уже выехали на дороги Харькова.

Как сообщает РЕДПОСТ, началась реализация анонсированной ещё полтора года назад программы, связанной со скрытым отслеживанием нарушителей ПДД с помощью "фантомов", Напомним, что это экипажи авто полиции без опознавательных знаков. Эти серые Škoda Kodiaq будут, в том числе, фотофиксировать нарушения правил дорожного движения, скоростного режима на дорогах в потоке.

В сети уже даже сбрасывают номерные знаки для того, чтобы быть готовыми к встрече с ними:

КО 0225 СВ, КА 2851 СЕ, КА 2896 СЕ, КА 2096 СЭ.