Фантомные патрули уже начали борьбу с нарушителями ПДД в Харькове (видео)

Черные Шкоды стражей порядка без опознавательных знаков уже выехали на дороги Харькова.
Как сообщает РЕДПОСТ, началась реализация анонсированной ещё полтора года назад программы, связанной со скрытым отслеживанием нарушителей ПДД с помощью "фантомов", Напомним, что это экипажи авто полиции без опознавательных знаков. Эти серые Škoda Kodiaq будут, в том числе, фотофиксировать нарушения правил дорожного движения, скоростного режима на дорогах в потоке.
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Звезды советуют не задевать чужих чувств и интересов – это может окончиться плачевно. Зато день будет подогревать амбиции и честолюбие, помогая добиваться успехов в работе, карьере и любви.
Сохранится морозная погода, местами с небольшим снегом.
Ежегодно 22 января отмечается День Соборности – в день провозглашения в 1919 году Акта Злуки.
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