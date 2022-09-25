Землю незабаром накриє магнітними бурями

Наприкінці вересня – на початку жовтня прогнозується значна магнітна буря, що може стати причиною дискомфорту для людей з підвищеною чутливістю.
Так, в останній день вересня та перші жовтня прогнозується сплеск до 5 та 6 рівнів, передає РЕДПОСТ із посиланням на РБУ-Україну.
Геомагнітний сплеск такого рівня протримається кілька днів: а саме:
У такі дні медики радять знизити фізичне та психоемоційне навантаження, повноцінно висипатися, гуляти на свіжому повітрі, добре харчуватися та виключити шкідливу їжу з раціону.
Рекомендується відмовитися від алкоголю, гострої та солоної їжі, від великої кількості кави та цигарок.
Гарний вплив має помірне спортивне навантаження, контрастний душ, відпочинок, чай із травами.
Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати, висипатись, тримати під руками необхідні ліки.
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