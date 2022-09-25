25.09.2022 12:39 Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 25 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 25 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

«Устилуг» - 80 легкових авто;

«Угринів» - 60 легкових авто;

«Рава-Руська» - 90 легкових авто, 4 автобуси;

«Грушів» - 45 легкових авто;

«Краківець» - 45 легкових авто, 1 автобус;

«Шегині» - 6 автобусів, 20 пішоходів;

«Смільниця» - 15 легкових авто.

Словацька Республіка:

«Ужгород» - 20 легкових авто.

Угорщина:

«Лужанка» - 20 легкових авто.

Нагадаємо, на Харківщині дорожники прибирають з автошляхів рештки військової техніки, блокпости окупантів, вибухонебезпечні предмети.