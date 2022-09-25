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25.09.2022  12:39   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 25 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 25 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 80 легкових авто;
  • «Угринів» - 60 легкових авто;
  • «Рава-Руська» - 90 легкових авто, 4 автобуси;
  • «Грушів» - 45 легкових авто;
  • «Краківець» - 45 легкових авто, 1 автобус;
  • «Шегині» - 6 автобусів, 20 пішоходів;
  • «Смільниця» - 15 легкових авто.

Словацька Республіка:

  • «Ужгород» -  20 легкових авто.

Угорщина:

  • «Лужанка» - 20 легкових авто.

Нагадаємо, на Харківщині дорожники прибирають з автошляхів рештки військової техніки, блокпости окупантів, вибухонебезпечні предмети.

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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