Ситуація з виїздом із України 25 вересня на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 25 вересня черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
Нагадаємо, на Харківщині дорожники прибирають з автошляхів рештки військової техніки, блокпости окупантів, вибухонебезпечні предмети.
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