У комунальників Харкова - робочі вихідні

Бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують оперативно відновлювати подачу води в помешкання харків’ян.
Як повідомили у КП «Харьківводоканал», 24 вересня бригадами аварійно-відновлювальних робіт було оперативно ліквідовано 10 пошкоджень на ділянках водоводів та упорядковано 10 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ.
25 вересня, бригадами Комплексу «Харківводопостачання» намічено провести ремонт на 18 ділянках водоводів.
Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.
Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.
Нагадаємо, служба водопровідних мереж селища П'ятихатки комплексу «Харківводопостачання» КП «Харківводоканал» реставрували зруйновану вибухом ділянку водоводу діаметром 400 мм.
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