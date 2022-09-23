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23.09.2022  14:00   Віталій Хінєвіч

Синоптики спростували інформацію про сувору зиму 2022-2023

В останній час у засобах масової інформації, соціальних мережах поширюються повідомлення про надзвичайно сувору зиму, але інформація не має під собою наукового підґрунтя та науково обґрунтованих методичних розрахунків.

погода
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Український гідрометеорологічний центр.
 
Повідомляється, що сучасний розвиток метеорологічної науки у всьому світі не дозволяє складати прогнози розвитку атмосферних процесів з такою великою завчасністю.
 
«Завдяки метеорологічним спостереженням, які нараховують у більшості областей України 80-100 і більше років, створення відповідних баз даних в українських метеорологів є можливість аналізу таких великих масивів інформації та визначення трендів (напрямків) у температурному режимі в Україні.
 
Саме такий підхід дозволяє оцінити ймовірність різних сценаріїв розвитку синоптичної ситуації, надавати рекомендації щодо очікуваного температурного режиму в різні сезони року та враховувати ці рекомендації при прийнятті управлінських рішень. 
 
Результати аналізу температурних показників в Україні за останні 30 років свідчать про наступне:
 
  • перехід середньої добової температури через +8 градусів у бік зниження (початок опалювального періоду) навіть у північних регіонах України здійснюється в третій декаді жовтня, в інших регіонах України на початку листопада та пізніше;
  • середня мiсячна температура зимового періоду (особливо січня та лютого) підвищилась на 2,0-2,5 градуса; 
  • суттєво скоротилась тривалість зимового періоду з температурними показниками нижче нуля градусів;
  • сума від'ємних температур протягом зимового періоду скоротилась у 2 рази;
  • кожної зими фіксується велика кількість температурних рекордів щодо найвищих температур за весь період метеорологічних спостережень;
  • перехід середньої добової температури весною через +8 градусів у бік підвищення здійснюється у першій декаді квітня та раніше (закінчення опалювального періоду).
За результатами аналізу температурних показників за останні десятиліття можна зробити наступні висновки: 
 
  • середня температура зимового періоду за період грудень-лютий очікується на 1-2 градуса вищою за норму, розрахованою за період 1991-2020рр.
  • ймовірність тривалих холодiв в зимовий період в Україні є мінімальною;
  • цілком ймовiрнi короткочаснi суттєві похолодання тривалістю 1-5 діб;
  • перенесення початку опалювального періоду на пізніші строки та його закінчення на більш ранні строки є обґрунтованим та підтверджується метеорологічними розрахунками»,- розповіли в Українському гідрометеорологічному центрі.

 

Источник:   Український гідрометеорологічний центр
 Тэги:  погода, зима
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