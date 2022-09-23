23.09.2022 13:53 Рита Парфенова

У Харкові усунули тринадцять пошкоджень на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують оперативно відновлювати подачу води.

Як повідомили у КП «Харьківводоканал», 22 вересня бригадами аварійно-відновлювальних робіт було оперативно ліквідовано 13 пошкоджень на водоводах та упорядковано 6 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, у Немишлянському районі було проведено комплекс ремонтних заходів на ділянках трубопроводів на пр. Григоренка та пров. Фруктовому.



«Досвідчені бригади, забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами, діяли за заздалегідь спланованою схемою. Спрацювали оперативно та якісно, ​​впоравшись із поставленим завданням у встановлені терміни. Сьогодні ліквідуємо аварійну ситуацію на магістралі діаметром 200 мм на вул. Рибалка. Загалом з початку місяця наші ремонтники усунули 21 пошкодження на трубопроводах та капітально відремонтували 14 оглядових колодязів. У цілому, ситуація у водопровідному господарстві району повністю контрольована», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Немишлянського району Павло Гладков.



Сьогодні, 23 вересня, бригадами АВР Комплексу «Харківводопостачання» намічено проведення ремонтних робіт на 11 пошкоджених ділянках водоводів.



Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.



Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Нагадаємо, працівники КП "Шляхрембуд" відновлюють асфальтове покриття тротуарів, де проводилися роботи з заміни магістральних трубопроводів.