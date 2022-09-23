    
Главная Новини Харкова ЖКГ У Харкові усунули тринадцять пошкоджень на водоводах
23.09.2022  13:53   Рита Парфенова

У Харкові усунули тринадцять пошкоджень на водоводах

Бригади аварійно-відновлювальних робіт продовжують оперативно відновлювати подачу води.

У Харкові усунули тринадцять пошкоджень на водоводах

Як повідомили у КП «Харьківводоканал», 22 вересня бригадами аварійно-відновлювальних робіт було оперативно ліквідовано 13 пошкоджень на водоводах та упорядковано 6 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ.

Зокрема, у Немишлянському районі було проведено комплекс ремонтних заходів на ділянках трубопроводів на пр. Григоренка та пров. Фруктовому.

«Досвідчені бригади, забезпечені необхідною спецтехнікою та матеріалами, діяли за заздалегідь спланованою схемою. Спрацювали оперативно та якісно, ​​впоравшись із поставленим завданням у встановлені терміни. Сьогодні ліквідуємо аварійну ситуацію на магістралі діаметром 200 мм на вул. Рибалка. Загалом з початку місяця наші ремонтники усунули 21 пошкодження на трубопроводах та капітально відремонтували 14 оглядових колодязів. У цілому, ситуація у водопровідному господарстві району повністю контрольована», - підсумував начальник служби зовнішніх водопровідних мереж Немишлянського району Павло Гладков.

Сьогодні, 23 вересня, бригадами АВР Комплексу «Харківводопостачання» намічено проведення ремонтних робіт на 11 пошкоджених ділянках водоводів.

Для економії часу бригад харків'ян просять докладно повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку та точну адресу, а також надавати номер телефону заявника для уточнення. Повідомити цю інформацію можна за телефоном 15-33.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Нагадаємо, працівники КП "Шляхрембуд" відновлюють асфальтове покриття тротуарів, де проводилися роботи з заміни магістральних трубопроводів.

Источник:   КП «Харківводоканал»
 Тэги:  вода, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
23.09 Суспільство Рятувальники доставили воду до Куп'янська та ліквідували вибухонебезпечні предмети 22.09 ЖКГ Комунальники Харкова відновили десятки водонапірних колонок' 21.09 ЖКГ У Харкові комунальниками ліквідована аварія на водоводі
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 