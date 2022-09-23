23.09.2022 13:45

Способы обмена криптовалют: какие особенности у Р2Р-платформ

Сегодня обмен криптовалют – классическая услуга, которую предоставляют не только обменники, но и другие ресурсы. Среди них и Р2Р-платформы. Функционально это маркетплейс, который предлагает особую форму партнерского сотрудничества в сети.

Как работает Р2Р обмен криптовалюты

Обменники, которые функционируют на основе Р2Р – это площадки, где пользователь может обменять и вывести цифровые активы на свой банковский счет или сразу на карту. Сегодня большинство бирж предоставляют доступ к авторским Р2Р-платформам. Яркий пример – Binance и WhiteBIT.

Обменная сделка на таком сайте – это функциональная передача денег от одного пользователя другому на основе платформы. Плюс сервисов – минимизация или полное отсутствие комиссий. Зачастую, если и предусмотрены комиссии, то они не превышают 1%. Обратите внимание, что такой сбор взимается с продавца.

Преимущества обмена криптовалюты онлайн на Р2Р-платформе

Главный плюс проведения сделок на таких ресурсах – высокая безопасность. Она достигнута за счет внедренной системы оценок, которая формирует рейтинг покупателей и продавцов. Оценка выставляется за каждую проведенную сделку, что указывает на частоту их проведения. Чем выше положение покупателя или продавца в рейтинге, тем надежнее этот участник обмена. Другие достоинства площадки:

Большой выбор вариантов оплаты, что дает возможность подобрать наиболее удобный и практичный инструмент для проведения расчета.

Гарантия зачисления, так как деньги поступят на счет только после того, как зафиксируется факт оплаты.

Система адаптирована под возможные ошибки, которые могут возникнуть в процессе обмена криптовалюты на деньги. Поэтому недочеты функционирования не выведут ее из строя, как это часто бывает с классическими обменниками. Этому способствует децентрализация пиринговых платформ.

Недостатки Р2Р-сервисов

Обратите внимание, что многие площадки к недостаткам относят низкую ликвидность из-за частого сбоя проведения сделок. Это происходит из-за низкой активности пользователей в отличие, например, от привычных криптобирж. Платформы, которые не привязаны к бирже, не могут быть на 100% защищены от хакерской атаки. Чтобы избежать вероятности мошенничества, многие эксперты рекомендуют проводить сделки только с надежными пользователями. Также в процессе денежного перевода попросите продавца/покупателя прокомментировать транзакцию, чтобы убедиться в отсутствии стороннего вмешательства.