Рівень радіації у Харкові на 23 вересня

Наскільки небезпечний радіаційний фон в місті та області, повідомили співробітники лабораторного центру.
Радіаційний фон у Харкові відповідає нормі, передає РЕДПОСТ.
За даними моніторингових досліджень, проведених фахівцями ГУ «Харківський ОЦКПГ МОЗ», станом на 22 вересня 2022 року рівні зовнішнього гамма-випромінювання складали:
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Спокій і лише спокій: день конфліктний і може принести масу негативних емоцій. А у суперечках сьогодні виграє лише той, хто не братиме в них участі.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день.
Цього року День осіннього рівнодення настане 23 вересня о 04:03 за київським часом.
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