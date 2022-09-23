23.09.2022 13:30 Віталій Хінєвіч

NASA зафіксувало звук падаючого метеорита

Посадковий модуль NASA InSight доставив на Червону планету сейсмометр для вивчення «марсотрусів».

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на NASA.

Повідомляється, що 5 вересня 2021 року сейсмометр зафіксував падіння метеороїда на поверхню планети, внаслідок чого утворилося кілька кратерів.

Це був перший раз, коли був зафіксований звук удару метеорита об іншу планету. В аудіозаписі можна почути звуки, що представляють різні моменти зіткнення: метеороїд входить в атмосферу Марса, вибухає на шматки і вдаряється об землю.

Своєрідний звук викликаний атмосферним ефектом, який також спостерігався в пустелях Землі, де звуки нижчого тону з'являються раніше, ніж звуки високого тону.

Прослухати звук падіння метеорита можна за посиланням

Нагадаємо, NASA створило новий сервіс для вивчення Сонячної системи.