    
Главная Новини Харкова Наука NASA зафіксувало звук падаючого метеорита
23.09.2022  13:30   Віталій Хінєвіч

NASA зафіксувало звук падаючого метеорита

Посадковий модуль NASA InSight доставив на Червону планету сейсмометр для вивчення «марсотрусів».

NASA
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на NASA.
 
Повідомляється, що 5 вересня 2021 року сейсмометр зафіксував падіння метеороїда на поверхню планети, внаслідок чого утворилося кілька кратерів.
 
Це був перший раз, коли був зафіксований звук удару метеорита об іншу планету. В аудіозаписі можна почути звуки, що представляють різні моменти зіткнення: метеороїд входить в атмосферу Марса, вибухає на шматки і вдаряється об землю.
 
Своєрідний звук викликаний атмосферним ефектом, який також спостерігався в пустелях Землі, де звуки нижчого тону з'являються раніше, ніж звуки високого тону.
 
Прослухати звук падіння метеорита можна за посиланням.
 
Нагадаємо, NASA створило новий сервіс для вивчення Сонячної системи.
 
Источник:   NASA
 Тэги:  nasa
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
08.09 Наука NASA створило новий сервіс для вивчення Сонячної системи 01.09 Наука Прилад NASA успішно виробляє кисень на Марсі 13.08 Суспільство NASA створило цікавий сервіс для людей
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 