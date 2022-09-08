08.09.2022 14:10 Віталій Хінєвіч
NASA створило новий сервіс для вивчення Сонячної системи
NASA оновило свій інструмент 3D-візуалізації.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на NASA.
Повідомляється, що інструмент 3D-візуалізації «Погляд на Сонячну систему
», зробив міжпланетні подорожі простіше та інтерактивніше, ніж будь-коли.
Оновлення розроблялося більше двох років, воно пропонує покращене управління, покращену навігацію та безліч нових можливостей дізнатися про наш неймовірний куточок космосу — скафандр не потрібний. Все, що вам потрібно, це пристрій підключення до Інтернету.
Таким чином, можливо вивчити основи карликових планет або тонкощі газових гігантів і брати участь у не менш ніж 126 космічних місіях минулого і сьогодення, включаючи «Наполегливість» під час його болісного входу, спуску та посадки на Червоній планеті. Є можливість простежити за шляхами космічних кораблів та небесних тіл ще у 1949 році та у далекому майбутньому, аж до 2049 року.
Нагадаємо, NASA створило цікавий сервіс
для людей.
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