08.09.2022 13:49 Рита Парфенова

В одному з районів Харкова провели масштабні роботи на водоводі

У Новобаварському районі ремонтниками були проведені масштабні комплексні роботи на водоводі діаметром 800 мм на вул. Академіка Богомольця.

Про це розповіли в КП «Харківводоканал», передає РЕДПОСТ.



Водогін, на якому проводили роботи, забезпечує водопостачанням мешканців Новобаварського та Основ'янського районів. Комунальники не тільки ліквідували серйозне пошкодження, також замінили технічно зношену запірну арматуру та встановили п'ять сучасних пожежних гідрантів.



Загалом 7 вересня бригади аварійно-відновлювальних робіт ліквідували 10 пошкоджень на водоводах та упорядкували 10 оглядових колодязів.



На 8 вересня ремонтниками Комплексу «Харківводопостачання» намічено проведення відновлювальних робіт на 15 пошкоджених ділянках трубопроводів.

Лабораторією санітарно-епідеміологічного контролю щоденно проводяться дослідження якості води. Фахівці підтверджують, що якість водопровідної води, яка подається до будинків харків'ян, відповідає всім санітарно-гігієнічним нормам.

Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном 15-33.

Нагадаємо, харківські комунальники проводять ремонт трубопроводів у житлових районах.