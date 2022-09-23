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23.09.2022  14:20   Віталій Хінєвіч

В Україні та Європі працює 16 українських освітніх хабів

Мережа українських освітніх хабів за декілька місяців виросла до 16 центрів.

освіта
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОН України.
 
Повідомляється, що в освітніх хабах українці можуть безкоштовно користуватися 14 пропозиціями, зокрема вивчати IT та робочі професії, набувати найзатребуваніших навичок для професійного зросту, удосконалювати українську та англійську мови, отримувати психологічну підтримку тощо.
 
«Українські освітні хаби визначені пріоритетним проєктом у сфері освіти під час війни, яку розв’язала рф. Він системно реалізує концепцію навчання впродовж життя (Life Long Learning) і надає можливість українським дітям продовжувати здобувати освіту за державною програмою, а їхнім батькам – отримати роботу чи відкрити власну справу з метою матеріального забезпечення себе та своєї сім’ї», – зазначив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.
 
Окрім цього, зазначається, що перші освітні українські хаби були відкриті в Україні. Тепер мережа хабів працює у 6 країнах ЄС та у Великій Британії. Процес відкриття хабів триватиме і надалі.
 
Нагадаємо, студентська збірна України візьме участь у Кубку світу з єдиноборств.
 
Источник:   МОН України
 Тэги:  образование
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