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23.09.2022  14:30   Віталій Хінєвіч

У Харківській області виявили випадок захворювання на дирофіляріоз

У Харківському районі виявлено випадок дирофіляріозу.

захворування
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.
 
Повідомляється, що жінка із сильними болями у черевній порожнині звернулася за допомогою до медиків. Лікарі провели низку медичних досліджень та оперативне втручання, внаслідок яких у пацієнтки видалили нематоду.
 
Видалену нематоду досліджено в бактеріологічній лабораторії нашої установи та визначено як Dirofilaria repens, самиця, розміром 11,2 см.
 
За місцем проживання жінки були проведені епідеміологічні та ентомологічні обстеження та запроваджено комплекс протиепідемічних заходів.
 
«Дирофіляріоз – трансмісивне паразитарне захворювання, яке передається через укуси кровосисних комах, здебільшого комарів. Зараження дирофіляріозом відбувається у період активного нападу комах (травень-жовтень), під час укусу яких в організм людини потрапляють личинки паразита, які повільно ростуть. У зв’язку з цим, клінічні прояви хвороби можуть проявлятися у будь – який період року. Щоб попередити зараження дирофіляріозом необхідно використовувати репеленти для індивідуального захисту від нападу комарів, знищувати комарів у місцях виплоду, помешканнях, тваринницьких приміщеннях, проводити засітчування вікон та дверей від зальоту комарів, стежити за станом здоров’я домашніх тварин, обмежувати прогулянки тварин у вечірній час»,- розповіли у ХОЛЦ.
 
Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  харьков, медицина, нематода
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