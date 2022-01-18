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18.01.2022  12:20   Виталий Хиневич

Коронавирус в Украине: симптомы "Омикрона" схожи с "Дельтой"

При выявлении симптомов болезни необходимо обращаться за медицинской помощью.

Коронавирус
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины. 
 
Сообщается, что не выявлено значительных отличий между штаммами "Омикрон" и "Дельтой". При инфицировании коронавирусной инфекцией обусловленными "Омикроном" или "Дельтой" возможен насморк, головные боли, боль в горле, утомляемость, озноб, лихорадка, кашель и хриплый голос.
 
В это же время, новый штамм коронавирусной инфекции может накладываться на другие виды болезни.
 
 
"Омикрон" способен вызывать длительные негативные последствия для человеческого организма, госпитализацию и летальный исход. В опасности находятся люди, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса.
 
При первых проявлениях ОРВИ сразу нужно обращаться к семейному врачу и соблюдать карантинные правила и ограничения. 
 
Напомним, первый случай заражения "Омикроном" обнаружен в Харьковской области.
 
Источник:   МОЗ Украины
 Тэги:  коронавирус, медицина, харьков
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