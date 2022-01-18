18.01.2022 12:20 Виталий Хиневич

Коронавирус в Украине: симптомы "Омикрона" схожи с "Дельтой"

При выявлении симптомов болезни необходимо обращаться за медицинской помощью.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

Сообщается, что не выявлено значительных отличий между штаммами "Омикрон" и "Дельтой". При инфицировании коронавирусной инфекцией обусловленными "Омикроном" или "Дельтой" возможен насморк, головные боли, боль в горле, утомляемость, озноб, лихорадка, кашель и хриплый голос.

В это же время, новый штамм коронавирусной инфекции может накладываться на другие виды болезни.

"Омикрон" способен вызывать длительные негативные последствия для человеческого организма, госпитализацию и летальный исход. В опасности находятся люди, которые не прошли курс вакцинации от коронавируса.

При первых проявлениях ОРВИ сразу нужно обращаться к семейному врачу и соблюдать карантинные правила и ограничения.