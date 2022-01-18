18.01.2022 12:06 Евгений Клочко

Почему елку нужно убрать до Крещения: народные приметы

Елка издавна символизирует наступление Нового года. Тогда славяне соблюдали не столько народные традиции, сколько церковные каноны. А они гласят, что всю атрибутику к Святкам и к Рождеству следует обязательно убрать перед Крещенским Сочельником. То есть, вечером 18 января этих символов уже не должно быть.

Во время Крещенского Сочельника наши предки соблюдали строгий пост. Они считали это время мистическим и боялись, как бы в дом не просочилась всякая нечисть и зло. Потому и старались подальше спрятать все, что напоминало бы о светлом празднике Рождества и привлекало бы лишнее внимание нечистых сил.

Почему славяне всегда старались убрать елку из дома до Крещения

Возможно, не все сегодня знают, что наиболее подходящее время для того, чтобы вынести новогоднее деревце из дома, наступает после празднования старого Нового года, но не позднее вечера 18 января. Елка отдает дому свою позитивную энергию, но не более двух недель, то есть как раз в период до 14 января. После этого излучаемая ею энергия уже является негативной.

Об этом хорошо было известно и в древности, ведь новогоднее деревце раньше могло быть только живым – сосна или ель из леса. От свежей елки дом наполнялся не только приятным хвойным ароматом, но и позитивной энергией.

Но с появлением первых признаков увядания ее убирали. Понятно, что больше двух недель деревце не может сохранять свою свежесть, и это еще раз подтверждает, что дольше этого срока елку в доме держать не стоит.

Одновременно с елкой до наступления Крещения в доме следует спрятать все новогодние атрибуты, а также заняться генеральной уборкой.

Какие приметы подскажут, что пришло время убрать елку

К признакам увядания лесной красавицы относится высохшая хвоя. Иногда ее иголки просто темнеют.

Если в качестве новогоднего деревца выбрали не сосну, а ель, то признаком ее увядания будут обильно осыпающиеся иголки. Если с веток елки стали падать игрушки – это также признак увядания деревца.

Куда деть елку после праздников

Важно также понимать, что новогоднему деревцу не место на помойке. Отношение к нему должно быть уважительным, иначе не избежать неприятностей: то ли проблемы со здоровьем начнутся, то ли финансы станут «петь романсы».

Сегодня в больших городах после новогодних праздников предусмотрены специальные контейнерные площадки , на которых можно оставлять елки. Их потом перерабатывают в опилки, которыми посыпают садовые дорожки.

Где такой услуги нет, можно самим разрубить деревце на мелкие кусочки и придать его огню. Такое отношение оценит фортуна и обязательно сохранит свое покровительство в наступившем году.