    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Больше месяца разыскивают девушку, которая вышла из общежития под Харьковом и пропала
18.01.2022  11:49   Рита Парфенова

Больше месяца разыскивают девушку, которая вышла из общежития под Харьковом и пропала

18-летняя Ольга Полунина может находиться в Харькове.

Криминал Харьков: 18-летняя Ольга Полунина пропала без вести

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ПСО «Милена», 11 декабря 2021 года 18-летняя Ольга Полунина вышла из общежития в городе Чугуеве Харьковской области и пропала.

Приметы Ольги: худощавого телосложения, длинные светлые волосы. Во что девушка была одета на момент исчезновения, неизвестно.

Читайте также: Пропавшую девочку-подростка через сутки нашли в Харькове

Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Ольги Полуниной, сообщить по телефонам 0-68-777-0-112 или 102.

Напомним, 12 января правоохранители Харькова нашли и вернули в семью 15-летнюю девушку, которая поругалась с матерью и ушла ночью из дома.

Источник:   ПСО Милена
 Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.01 Криминал и происшествия Пропавшую девочку-подростка через сутки нашли в Харькове 08.01 Криминал и происшествия Помогите найти: под Харьковом 14-летняя девушка пошла на прогулку и не вернулась 14.12 Криминал и происшествия Подростков, сбежавших из дома на авто, нашли через трое суток в Харькове (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 