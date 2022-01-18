18.01.2022 11:49 Рита Парфенова

Больше месяца разыскивают девушку, которая вышла из общежития под Харьковом и пропала

18-летняя Ольга Полунина может находиться в Харькове.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ПСО «Милена», 11 декабря 2021 года 18-летняя Ольга Полунина вышла из общежития в городе Чугуеве Харьковской области и пропала.



Приметы Ольги: худощавого телосложения, длинные светлые волосы. Во что девушка была одета на момент исчезновения, неизвестно.

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Всех, у кого есть какая-либо информация о местонахождении Ольги Полуниной, сообщить по телефонам 0-68-777-0-112 или 102.

Напомним, 12 января правоохранители Харькова нашли и вернули в семью 15-летнюю девушку, которая поругалась с матерью и ушла ночью из дома.