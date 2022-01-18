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18.01.2022  12:31   Евгений Клочко

Обвал потолка в метро Харькова: специалисты установили причину

Специалисты КП «Харьковский метрополитен» выяснили причины обрушения потолка вестибюля на станции «Площадь Конституции».


Фото: Юрий Сидоренко
Как сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на коммунальное предприятие, во время плановых осмотров вестибюля, проводимых сотрудниками службы пути и туннельных сооружений 29 декабря 2021 года и 6 января 2022 года, никаких замечаний не было выявлено. Однако 12 января, в 8:24, произошло повреждение слоя штукатурки общей площадью около 2 кв. м.
 
После разборки всего покрытия специалисты выяснили, что на 120 кв. м штукатурной поверхности есть всего 20 кв. м связной сетки. Само покрытие эксплуатируется с момента открытия станции «Площадь Конституции», то есть с 1975 года.
 
«Учитывая это, наиболее вероятной причиной чрезвычайного происшествия стало чрезмерное наложение слоя штукатурки без связной сетки, а также перепад температурных режимов и вибрация. Сразу после происшествия были проведены внеплановые обследования штукатурного слоя на всех вестибюлях станций метрополитена, угрозы повреждения не обнаружили», - сообщили на предприятии.
 
Отметим, в настоящее время в вестибюле станции «Площадь Конституции» выполнили подготовительные работы, в частности, полностью демонтировали штукатурный слой, упорядочили сети освещения и на время покрасили потолок. Полную отделку потолка планируется выполнить в ближайшее время - после проведения процедур закупки необходимого материала.
 
Напомним, 11 января  в результате порыва на внешних сетях водоснабжения в целях безопасности для пассажиров было временно приостановлено движение поездов на участке Холодногорско-заводской линии с 5:30 до 07:08.
 
Тэги:  метро, харьков
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