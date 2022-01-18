Мужчину сбили насмерть на дороге Харькова

Наезд произошел в месте, не предусмотренном для перехода дороги.
Вечером 17 января в Харькове произошло смертельное ДТП с пешеходом, передает РЕДПОСТ.
Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, 19.46 на улице Беркоса, 9/1-А легковой автомобиль «Опель Вектра» под управлением 26-летнего водителя совершил наезд на 50-летнего мужчину.
Пешеход пересекал дорогу в неустановленном месте.
От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, 14 января около 17:47 на автомобильной трассе «Киев-Харьков-Довжанский» 52-летний водитель автомобиля марки Opel Astra допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате полученных травм 62-летний житель села Коробочкино погиб на месте происшествия.
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