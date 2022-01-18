    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Мужчину сбили насмерть на дороге Харькова
18.01.2022  12:44   Рита Парфенова

Мужчину сбили насмерть на дороге Харькова

Наезд произошел в месте, не предусмотренном для перехода дороги.

Наезд произошел в месте, не предусмотренном для перехода дороги.

Вечером 17 января в Харькове произошло смертельное ДТП с пешеходом, передает РЕДПОСТ.

Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, 19.46 на улице Беркоса, 9/1-А легковой автомобиль «Опель Вектра» под управлением 26-летнего водителя совершил наезд на 50-летнего мужчину.

Пешеход пересекал дорогу в неустановленном месте.

От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним,  14 января около 17:47 на автомобильной трассе «Киев-Харьков-Довжанский» 52-летний водитель автомобиля марки Opel Astra допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате полученных травм 62-летний житель села Коробочкино погиб на месте происшествия.

Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
18.01 Криминал и происшествия На Харьковщине автобус с пассажирами врезался в другой автобус 18.01 Криминал и происшествия На Харьковщине произошло ДТП с рейсовыми автобусами: есть пострадавшие 18.01 Криминал и происшествия Появилось видео момента масштабного ДТП на Харьковщине
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 