18.01.2022 12:44 Рита Парфенова

Мужчину сбили насмерть на дороге Харькова

Наезд произошел в месте, не предусмотренном для перехода дороги.

Вечером 17 января в Харькове произошло смертельное ДТП с пешеходом, передает РЕДПОСТ.



Как сообщили в оперативной сводке происшествий за сутки, 19.46 на улице Беркоса, 9/1-А легковой автомобиль «Опель Вектра» под управлением 26-летнего водителя совершил наезд на 50-летнего мужчину.



Пешеход пересекал дорогу в неустановленном месте.



От полученных травм мужчина погиб на месте ДТП.



Обстоятельства происшествия устанавливаются.



Напомним, 14 января около 17:47 на автомобильной трассе «Киев-Харьков-Довжанский» 52-летний водитель автомобиля марки Opel Astra допустил наезд на пешехода, который шел по проезжей части в попутном направлении. В результате полученных травм 62-летний житель села Коробочкино погиб на месте происшествия.