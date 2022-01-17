17.01.2022 10:21 Евгений Клочко

Первый случай заражения "Омикроном" обнаружен в Харьковской области

"Омикрон" выявили в 40% исследованных образцов, взятых на лабораторное исследование.

На Харьковщине подтвердили первые случаи нового штамма коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает издание Kharkiv Today со ссылкой на брифинг директора департамента охраны здоровья Харьковской областной государственной администрации Максима Хаустова.

"Мы стоим в начале новой волны коронавируса со штаммом "Омикрон". 14 января мы направили 30 проб в Киев, уже есть результат. Сейчас примерно 40% — это штамм "Омикрон", — сказал Хаустов.

По его словам, на данный момент занятость коечного фонда составляет почти 25%. В связи с выявлением нового штамма коронавируса "Омикрон" в регионе начали подготовку медицинского персонала первичного, вторичного и третичного звена.

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"С сегодняшнего дня совместно с Министерством охраны здоровья и Харьковским национальным медицинским университетом начинаются занятия для первичного, вторичного и третичного звено с особенностями предоставления помощи больным с коронавирусом с новыми штаммами. Они будут примерно неделю продолжаться, после этого будет еще отдельное обучение с постковидными состояниями.

Все это — чтобы усилить несколько знания и новые требования для первичного звена, поскольку основный удар будет сначала на нее, им нужны новые знания", — сказал Хаустов.

Ранее сообщалось, что «Омикрон» является более заразным штаммом по сравнению с «Дельтой». «Омикрон» чаще приводит к инфицированию в домашней среде. Вместе с этим, новый штамм показывает на 15-20% ниже уровень госпитализации инфицированных людей.