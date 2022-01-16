16.01.2022 17:30 Виталий Хиневич

Коронавирус в Украине: чем опасен «Омикрон»

«Омикрон» является более заразным штаммов по сравнению с «Дельтой».

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».

Отмечается, что «Омикрон» чаще приводит к инфицированию в домашней среде. Вместе с этим, новый штамм показывает на 15-20% ниже уровень госпитализации инфицированных людей.

«Омикрон» обладает меньшим инкубационным периодом, он составляет примерно 3 дня. Молодые люди более подвержены заражению «Омикроном», пик инфицированности наблюдаются у людей, которые достигли 30-летнего возраста. Также велика вероятность повторного заражения данным штаммом коронавируса. Симптоматика заболевания остается без изменений и схожа с другими штамма COVID-19.

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Лишь 0,6% инфицированных «Омикроном» были госпитализированы в медицинские учреждения. Однако, эта цифра не окончательна, так как многие страны демонстрируют задержку между диагностированием штамма и госпитализацией.

В Минздраве рекомендуют гражданам правильно носить медицинские маски, соблюдать правила личной гигиены и карантинных норм. Также акцентируют внимание на необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.

Напомним, штамм "Омикрон" чаще поражает женщин . Об этом указывает тенденция со всего мира, включая Южную Африку.