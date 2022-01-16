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16.01.2022  17:30   Виталий Хиневич

Коронавирус в Украине: чем опасен «Омикрон»

«Омикрон» является более заразным штаммов по сравнению с «Дельтой».

Коронавирус
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ТСН».
 
Отмечается, что «Омикрон» чаще приводит к инфицированию в домашней среде. Вместе с этим, новый штамм показывает на 15-20% ниже уровень госпитализации инфицированных людей. 
 
«Омикрон» обладает меньшим инкубационным периодом, он составляет примерно 3 дня.  Молодые люди более подвержены заражению «Омикроном», пик инфицированности наблюдаются у людей, которые достигли 30-летнего возраста. Также велика вероятность повторного заражения данным штаммом коронавируса. Симптоматика заболевания остается без изменений и схожа с другими штамма COVID-19.
 
 
Лишь 0,6% инфицированных «Омикроном» были госпитализированы в медицинские учреждения. Однако, эта цифра не окончательна, так как многие страны демонстрируют задержку между диагностированием штамма и госпитализацией.
 
В Минздраве рекомендуют гражданам правильно носить медицинские маски, соблюдать правила личной гигиены и карантинных норм. Также акцентируют внимание на необходимости вакцинации от коронавирусной инфекции.
 
Напомним, штамм "Омикрон" чаще поражает женщин. Об этом указывает тенденция со всего мира, включая Южную Африку. 
 
Источник:   ТСН
 Тэги:  коронавирус, харьков
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