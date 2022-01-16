16.01.2022 18:15 Виталий Хиневич

Иностранцы стали чаще приезжать в Украину

Граждане иностранных государств потратили более 2 тысяч долларов с расчета на одного человека.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».

Отмечается, что за первые девять месяцев 2021 года Украину посетило свыше 3 миллионов граждан из других стран. За аналогичный период 2020 года, этот показатель был на 12,6% меньшим.

Граждане ОАЭ потратили во время посещения Украины до 2 220 долларов с расчета на одного человека. Жители Саудовской Аравии организовали свой досуг на 1,5 тысяч долларов, Омана на 1,5 тысяч долларов, Канадцы потратили примерно 1 250 тысячи, а жители США 1 225 тысяч долларов. Среднее время пребывания в стране туристов составляло от 7 до 10 дней.