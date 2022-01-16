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16.01.2022  18:15   Виталий Хиневич

Иностранцы стали чаще приезжать в Украину

Граждане иностранных государств потратили более 2 тысяч долларов с расчета на одного человека.

Туризм
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Корреспондент».
 
Отмечается, что за первые девять месяцев 2021 года Украину посетило свыше 3 миллионов граждан из других стран. За аналогичный период 2020 года, этот показатель был на 12,6% меньшим. 
 
Граждане ОАЭ потратили во время посещения Украины до 2 220 долларов с расчета на одного человека. Жители Саудовской Аравии организовали свой досуг на 1,5 тысяч долларов, Омана на 1,5 тысяч долларов, Канадцы потратили примерно 1 250 тысячи, а жители США 1 225 тысяч долларов. Среднее время пребывания в стране туристов составляло от 7 до 10 дней.
 
Напомним, в Харькове работают над повышением доступности парков, скверов и зоопарка для маломобильных групп.
 
Источник:   Корреспондент
 Тэги:  туризм, украина, харьков
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