16.01.2022 19:20 Виталий Хиневич

На Харьковщине мать и ее сын погибли в собственном доме

В результате происшествия скончались два человека.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 16 января около 10:00 к спасателям обратились сотрудники правоохранительных органов. Полицейские сообщили, что нашли тела двух погибших людей, которые отравились угарным газом вследствие горения дивана. Происшествие произошло в Купянском районе Харьковской области.

Тела умерших обнаружили родственники, после того, как связь с погибшими отсутствовала третий день.

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На месте происшествия были обнаружены владельцы частного домовладения, а именно 71-летняя женщина и 50-летний сын. Причиной возгорания мебели внутри жилого помещения стало неосторожное обращение с огнем во время курения.

Напомним, ранее в Красноградском районе произошло возгорание на территории частного домовладения.