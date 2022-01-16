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16.01.2022  19:20   Виталий Хиневич

На Харьковщине мать и ее сын погибли в собственном доме

В результате происшествия скончались два человека.

Пожар Харьковская область
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
 
Сообщается, что 16 января около 10:00 к спасателям обратились сотрудники правоохранительных органов. Полицейские сообщили, что нашли тела двух погибших людей, которые отравились угарным газом вследствие горения дивана. Происшествие произошло в Купянском районе Харьковской области.
 
Тела умерших обнаружили родственники, после того, как связь с погибшими отсутствовала третий день. 
 
 
На месте происшествия были обнаружены владельцы частного домовладения, а именно 71-летняя женщина и 50-летний сын. Причиной возгорания мебели внутри жилого помещения стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
 
Напомним, ранее в Красноградском районе произошло возгорание на территории частного домовладения.
 
Источник:   ГСЧС Харьковской области
 Тэги:  пожар, харьков
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