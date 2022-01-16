16.01.2022 19:20 Виталий Хиневич
На Харьковщине мать и ее сын погибли в собственном доме
В результате происшествия скончались два человека.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Сообщается, что 16 января около 10:00 к спасателям обратились сотрудники правоохранительных органов. Полицейские сообщили, что нашли тела двух погибших людей, которые отравились угарным газом вследствие горения дивана. Происшествие произошло в Купянском районе Харьковской области.
Тела умерших обнаружили родственники, после того, как связь с погибшими отсутствовала третий день.
На месте происшествия были обнаружены владельцы частного домовладения, а именно 71-летняя женщина и 50-летний сын. Причиной возгорания мебели внутри жилого помещения стало неосторожное обращение с огнем во время курения.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0