    
Главная Новости Харькова Общество Инклюзия в Харькове: что планируют сделать в парках и скверах города
14.12.2021  17:19   Екатерина Стрельцова

Инклюзия в Харькове: что планируют сделать в парках и скверах города

В Харькове работают над повышением доступности парков, скверов и зоопарка для маломобильных групп.

 
Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в городе хотят ввести услугу аренды специального электропривода для инвалидных колясок. Взять его можно будет абсолютно бесплатно. Устройство позволит увеличить скорость передвижения людей с особыми потребностями. Реализацию такого проекта анонсировала Елена Шингарева, глава общественной организации "Креавита".
 
"Наши парк Горького, Саржин Яр, зоопарк и другие изюминки города достаточно доступны для людей с инвалидностью. Оборудованы туалеты, практически везде занижены бордюры и мы можем спокойно передвигаться. 
 
Но эти зоны имеют большую территорию и для её осмотра нужно много времени. Поэтому мы предлагаем перенять опыт Европы и запустить услугу аренды специальных электроприводов для инвалидных колясок", - сообщила Елена Шингарева. 
 
По её словам, устройство прикрепляется на переднюю ось колясок разного типа, что позволяет управлять ею с помощью руля, а не вручную крутить колеса. Презентация пилотного проекта планируется на следующей неделе в парке Горького. Пока устройство будет одно, после его тестирования их количество расширят и постепенно будут вводить в другие парки, зоны отдыха и зоопарк. 
 
Также, в следующем году,  для тех, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, собираются закупать специальные коляски, к которым планируют прикреплять волонтёров-экскурсоводов. Начнут нововведение с зоопарка, а далее будут смотреть по потребности и дорабатывать проект.
 
Напомним, в Харькове презентовали уникальный проект по развитию инклюзивного туризма
 
Первыми участниками проекта по развитию инклюзивного туризма в Харькове стали люди с особыми потребностями. Именно они первыми прошли обучение профессии гида. И представили разработанные ими же экскурсии по Харькову, по достопримечательным местам города. 
 
Тэги:  инклюзия, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.12 Общество Работа мечты: в Харькове люди с инвалидностью могут обучиться новой профессии (фото)   17.11 Общество Как харьковчанка с особыми потребностями мотивирует таких же как она людей на жизнь 27.10 Выставки, ярмарки В Харькове люди смогут пощупать картины Репина (фото)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 