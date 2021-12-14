14.12.2021 17:19 Екатерина Стрельцова

Инклюзия в Харькове: что планируют сделать в парках и скверах города

В Харькове работают над повышением доступности парков, скверов и зоопарка для маломобильных групп.

Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, в городе хотят ввести услугу аренды специального электропривода для инвалидных колясок. Взять его можно будет абсолютно бесплатно. Устройство позволит увеличить скорость передвижения людей с особыми потребностями. Реализацию такого проекта анонсировала Елена Шингарева, глава общественной организации "Креавита".

"Наши парк Горького, Саржин Яр, зоопарк и другие изюминки города достаточно доступны для людей с инвалидностью. Оборудованы туалеты, практически везде занижены бордюры и мы можем спокойно передвигаться.

Но эти зоны имеют большую территорию и для её осмотра нужно много времени. Поэтому мы предлагаем перенять опыт Европы и запустить услугу аренды специальных электроприводов для инвалидных колясок", - сообщила Елена Шингарева.

По её словам, устройство прикрепляется на переднюю ось колясок разного типа, что позволяет управлять ею с помощью руля, а не вручную крутить колеса. Презентация пилотного проекта планируется на следующей неделе в парке Горького. Пока устройство будет одно, после его тестирования их количество расширят и постепенно будут вводить в другие парки, зоны отдыха и зоопарк.

Также, в следующем году, для тех, кто имеет проблемы с опорно-двигательным аппаратом, собираются закупать специальные коляски, к которым планируют прикреплять волонтёров-экскурсоводов. Начнут нововведение с зоопарка, а далее будут смотреть по потребности и дорабатывать проект.

Первыми участниками проекта по развитию инклюзивного туризма в Харькове стали люди с особыми потребностями. Именно они первыми прошли обучение профессии гида. И представили разработанные ими же экскурсии по Харькову, по достопримечательным местам города.