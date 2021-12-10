10.12.2021 18:40 Анжелика Демидова
Работа мечты: в Харькове люди с инвалидностью могут обучиться новой профессии (фото)
В Харькове презентовали уникальный проект по развитию инклюзивного туризма, сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, побывав на его презентации в областной художественной галерее "Искусство Слобожанщины".
РЕДПОСТ
Первыми участниками проекта по развитию инклюзивного туризма в Харькове стали люди с особыми потребностями. Именно они первыми прошли обучение профессии гида. И представили разработанные ими же экскурсии по Харькову, по достопримечательным местам города.
"Это направление, которое развивается во всём мире. В Украине - мы первые. При содействии Департамента международного сотрудничества и бюджета участия, наша общественная организация "Креавита" приступила к реализации проекта по созданию "Харьковского центра инклюзивного туризма". И у нас уже есть первые участники - двое ребят с проблемами слуха и двое - с особыми потребностями. Но это только начало, потому что направление это очень перспективное", - отметила президент ООИ "Креавита", Елена Шингарёва.
Как признаются участники проекта, о профессии гида раньше и не могли мечтать, поэтому когда появилась возможность пройти обучение, без колебаний согласились, поверив в свои силы и возможности.
"Туризм - это прежде всего эмоции, а позитив сейчас нужен всем. Харьков уже имеет определённые наработки в сфере инклюзивного туризма, но наш Департамент с удовольствием поддержал идею обучать гидов и людей с инвалидностью. Теперь наша задача проводить и дальше обучение на самом высоком уровне, ведь экскурсоводы - это лицо города", - говорит Юлия Згурская, заместитель директора Департамента международного сотрудничества.
Как сложится карьера на этом поприще участников проекта будет зависеть от их активности, говорят организаторы. Но вот возможность обучиться этому ремеслу в Харькове теперь есть у всех желающих людей с особыми потребностями, но при этом с большими желаниями и возможностями.
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