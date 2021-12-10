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10.12.2021  18:06   Дмитрий Колоней

Муниципальные автобусы – социальная миссия городских властей Харькова, - Евгений Водовозов

Благодаря новым автобусам удается восстановить все маршруты, брошенные частными перевозчиками.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, по словам вице-мэра Харькова по вопросам инфраструктуры города Евгения Водовозова, горсовет не зарабатывает на муниципальных маршрутах, так как 8 из 10 пассажиров автобуса пользуются льготным проездом.
 
 
«Для города это не бизнес, а выполнение социального заказа. Городской голова Игорь Терехов выдвинул требование пустить новые автобусы в первую очередь на те маршруты, которые бросили частные перевозчики и где нет транспорта», - отметил Евгений Водовозов.
 
Перевозчики отказались от маршрутов №11 и 245, но на них пустили автобусы «Karsan», чтобы не доставлять неудобств харьковчанам.
 
Напомним, что в Харькове уже курсируют 150 новых муниципальных автобусов. В новом году планируется начать сборку автобусов «Karsan» и постепенно обновить весь парк общественного транспорта.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что новые автобусы в Харькове будут ходить там, откуда сейчас практически не выедешь
 
Источник:   Горсовет
 Тэги:  автобус, маршрут, харьков, карсан
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