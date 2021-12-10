10.12.2021 17:23 Дмитрий Колоней

ДТП: на пешеходном переходе сбита девушка - момент аварии (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Плехановской улице. Здесь на пешеходном переходе микроавтобусом сбита девушка-пешеход. По предварительной информации девушка жива. Подробной информации о состоянии пострадавшей пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о гибели 19-летней студентки, шедшей в наушниках и попавшей под трамвай. Спасти ее медикам не удалось.