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10.12.2021  17:23   Дмитрий Колоней

ДТП: на пешеходном переходе сбита девушка - момент аварии (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла на Плехановской улице. Здесь на пешеходном переходе микроавтобусом сбита девушка-пешеход. По предварительной информации девушка жива. Подробной информации о состоянии пострадавшей пока нет.

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Напомним, ранее мы писали о гибели 19-летней студентки, шедшей в наушниках и попавшей под трамвай. Спасти ее медикам не удалось.

Тэги:  дтп, авария, харьков, сбита девушка
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